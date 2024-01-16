Лавров принял в Москве делегацию во главе с министром иностранных дел КНДР 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, глава МИД РФ заявил, что работа для выполнения договоренностей, достигнутых между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, активно ведется.

"Время, которое мы выбрали для нашей встречи, как нельзя лучше подходит для того, чтобы подвести предварительные итоги той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Соответствующая работа уже активно ведется", - сказал он.

Цой Сон Хи, в свою очередь, отметила, что КНДР рассчитывает, что в 2024 году удастся поднять на новый уровень отношения с Россией, взаимодействие двух стран энергично продвигается вперед.