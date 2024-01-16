Эстония намерена прекратить финансирование образования на русском языке
Правительство Эстонии намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе на единое эстонское образование. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости, об этом 16 января заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.
«Действительно, то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование», - сказала Каллас.
Премьер-министр отметила, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке заключается в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве.
«Чтобы у нас не было двух разных систем, и именно над этим мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна, что это нужно было сделать очень-очень давно. Лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться в этом направлении», - подчеркнула Каллас.
В декабре 2022 года Парламент Эстонии принял поправки к Закону «О начальной и средней школе» и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.
Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года.
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