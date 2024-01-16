Президент Армении присутствовал на церемонии открытия Всемирного экономического форума в Давосе

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, присутствовал на церемонии открытия Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате президента сообщили, что Ваагн Хачатурян примет участие в панельных обсуждениях, организуемых в рамках форума. Также запланированы двусторонние встречи президента с лидерами ряда стран.

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян с 15 по 18 января с рабочим визитом находится в Швейцарской Конфедерации для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.