Китай предупредил Филиппины «прекратить играть с огнем» в связи с заявлениями по Тайваню

МИД Китая вызвал посла Филиппин, потребовав «прекратить играть с огнем». Поводом для такого шага стало то, что президент Филиппин Бонгбонг Маркос-младший поздравил Лая Циндэ с избранием на пост президента Тайваня. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию Reuters.

По словам представителя Министерства иностранных дел Китая, Пекин выразил недовольство тем, что Маркос поздравил Лая и назвал его следующим президентом Тайваня.

«Президент Маркос серьезно нарушил принцип «одного Китая», пошел вразрез с политическими обязательствами перед Китаем и вмешался во внутренние дела страны», - заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин, посоветовав президенту Марку «читать больше книг», чтобы детально разобраться в тайваньском вопросе и сделать правильные выводы.

Министерство иностранных дел Филиппин ранее 16 января подтвердило поддержку страной принципа «одного Китая», отметив, что послание Маркоса было направлено на признание взаимных интересов Филиппин и Тайваня.

Лай Циндэ также поздравили с победой на президентских выборах на Тайване госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.