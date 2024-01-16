Ирак отозвал своего посла в Тегеране для консультаций после ударов Ирана по Иракскому Курдистану

Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране для консультаций после ракетных обстрелов Ираном нескольких объектов в стране. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирака.

«Сегодня, во вторник, Министерство иностранных дел Ирака отозвало посла Республики Ирак в Тегеране Насира Абдул Мохсена с целью консультаций на фоне недавних иранских атак на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек, а также ранениям», - говорится в сообщении.

ТАСС сообщил, что Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадла Азизи и вручило ему ноту протеста в связи с нападением на территорию курдского автономного региона.

Отмечается, что в документе содержится «резкое осуждение нападения на несколько районов Эрбиля, которое привело к жертвам среди гражданского населения и нанесло ущерб государственной и частной собственности».

Власти Эрбиля сообщили, что в результате атак КСИР погибли 4 человека, 6 получили ранения.

Как ранее передал «Арменпресс», Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что нанес удар баллистическими ракетами по штаб-квартире израильской разведки «Мосад» в Иракском Курдистане, объяснив это действиями против антитеррористических групп и сетей в регионе. До этого КСИР заявлял, что нанес ракетные удары по «ряду шпионских центров и местам сбора антииранских террористических групп в различных частях региона, включая Сирию».