Бронирование туристических пакетов через мобильное приложение: Америабанк представляет MyTour

Америабанк представляет своим клиентам уникальное решение для финансово-банковской системы Армении - MyTour, которое предоставляет возможность бронирования туристических пакетов через приложение MyAmeria. Интеграция MyTour в приложение MyAmeria осуществлена ​​благодаря сотрудничеству с компанией Dinno.

«С увеличением количества направлений и предложений выездных туров поиск подходящего пакета, который соответствует вашим потребностям, стал трудоемким процессом. Цель MyTour - преобразовать процесс планирования путешествий и предложить беспрецедентную возможность изучить и забронировать полные турпакеты в одном месте», - предствила менеджер по продукту MyTour Лилит Айрапетян.

Этот инструмент является первым на рынке предложением, позволяющим пользователям одновременно просматривать десятки туристических пакетов на одной платформе с расширенными функциями. Пользователь может мгновенно рассчитать стоимость пакета, изменив количество путешественников или дней, дату полета и т. д. Сделав окончательный выбор, можно сразу же забронировать место на той же платформе.

«Девиз MyTour - ««app-ից ափ»», что полностью соответствует нашим целям, поскольку, запуская MyAmeria, мы стремились сделать для клиентов больше, чем просто оцифровать традиционные банковские услуги, предложить широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг на одной платформе. Попутно мы постоянно совершенствуем приложение и добавляем новые функции. И это только начало», - сказала Рузанна Григорян, руководитель отдела цифровых продаж и опыта Америабанка.

«В настоящее время на платформе MyTour доступны турпакеты в Египет. В ближайшее время география пакетов расширится, добавятся новые направления.

Путевки в Египет предоставляет один из ведущих туроператоров Skytour. В ближайшее время мы планируем расширить список услуг в этом плане, предложив не только новые направления, но и возможность увидеть пакеты разных турфирм на одной платформе. С точки зрения долгосрочного планирования мы видим MyTour как туристическую экосистему, которая произведет революцию в том, как люди планируют свои поездки и путешествия, превращая каждую поездку в беззаботный и запоминающийся опыт», - сказала Лилит Айрапетян.

Новый сервис по-прежнему доступен только пользователям приложения iOS. MyTour скоро будет запущен и для пользователей Android.

ЗАО «Америабанк»

Америабанк - ведущий финансово-технологический институт, один из значимых субъектов экономической сферы РА, активы которого превышают 1 трлн драмов. Следуя по пути цифровизации, Банк внедрил ряд инновационных программ и платформ и продолжает их совершенствовать, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

«Америя» первой в Армении создала экосистемы для малого и среднего бизнеса и частных лиц, предоставив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»:

Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am

Будучи ориентированной на клиентов, «Америя» стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в доверительной и безопасной среде.

Банк контролируется Центральным банком РА.