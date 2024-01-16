Акба Банк до 2027 года будет спонсировать фестиваль «Дни вина в Ереване»

Акба Банк останется основным спонсором фестиваля «Дни вина в Ереване» в течение следующих 3 лет.

В рамках фестиваля в этом году запланирована более насыщенная программа, дегустация армянских вин, представление местных блюд и специальные гости.

«Мы предпринимаем шаги, которые способствуют тому, чтобы сфера событийного туризма в Армении стала более привлекательной. Важно то, что в Армении есть фестиваль на винодельческих картах, для участия в котором люди делают пометки в своих календарях и приезжают на него. В Армении не так много фестивалей, но этот и несколько таких же успешных фестивалей вселяют надежду, что наша страна будет насыщена фестивальными развлечениями, которые будут привлекать не только армян, но и гостей из-за рубежа», - отметил Арсен Мелконян, заместитель исполнительного директора по координации бизнес-функций Акба Банка.

«С 2019 года Акба Банк является основным спонсором фестиваля «Дни вина в Ереване». И в эти годы отчетливо был виден как рост, так и развитие фестиваля. Масштабы фестиваля становятся все шире, и мы считаем, что это также благодаря сотрудничеству с Акба Банком. Имея уверенность в этом сотрудничестве, мы каждый год предпринимаем смелые шаги, чтобы сделать фестиваль еще более масштабным», - отметила соучредитель и директор компании «Eventtura» Мэри Бадалян.

Ожидается, что в этом году число гостей фестиваля превысит 200 000 человек. Многие туристы, посещая Армению, специально выбирают фестивальные дни, чтобы отведать вина из эндемичных армянских сортов и ознакомиться с гастрономическим наследием.

Акба Банк придает большое значение развитию событийного туризма, виноградарства и виноделия в Армении. Банк делает все возможное, чтобы событийный туризм стал еще одним стимулом развития экономики.

Подробно в видеоматериале.

Банк контролируется Центральным банком Армении.