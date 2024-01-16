ЕС предупреждает Азербайджан о тяжелых последствиях в случае любого нарушения территориальной целостности Армении

Европейский Союз направляет Азербайджану четкие сигналы, что любое нарушение территориальной целостности Армении со стороны этой страны неприемлемо, и оно приведет к серьезным последствиям в отношениях между ЕС и Азербайджаном.

Отвечая на вопрос корреспондента «Арменпресс» в Брюсселе, это подчеркнул пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, касаясь недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, содержащих территориальные претензии и угрозы в отношении Армении.

«Мы были в тесном контакте с руководством Армении и Азербайджана, не уставая повторять нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности обеих стран и решению проблем исключительно мирным путем. Наши каналы связи остаются открытыми. ЕС использует все возможности, чтобы донести до Азербайджана четкий сигнал о том, что любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений. Мы остаемся непоколебимыми в этой позиции. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, Верховный представитель Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжают свое участие в установлении стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном», - сказал Стано.

Лилит Гаспарян