Ирак сообщил об уничтожении трех БПЛА, нацеленных на военную базу международной коалиции в Эрбиле

Антитеррористическая служба иракского Курдистана заявила, что предотвратила атаку трех беспилотных летательных аппаратов на военную базу международной коалиции в Эрбиле, административном центре автономного региона. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает портал Shafaq News.

Согласно публикации, БПЛА, начиненные взрывчаткой, были сбиты в 05:05 по местному времени (06:05 по ереванскому времени).

«Сбиты и уничтожены три начиненных взрывчаткой беспилотника, нацеленных на военную базу международной коалиции в международном аэропорту Эрбиля», - заявила служба по борьбе с терроризмом.

Как ранее передал «Арменпресс», Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что нанес удар баллистическими ракетами по штаб-квартире израильской разведки «Мосад» в Иракском Курдистане, объяснив это действиями против антитеррористических групп и сетей в регионе. До этого КСИР заявлял, что нанес ракетные удары по «ряду шпионских центров и местам сбора антииранских террористических групп в различных частях региона, включая Сирию».

Власти Эрбиля сообщили, что в результате атак КСИР 4 человека погибли и 6 получили ранения.