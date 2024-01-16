Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не начнет войну первой, но и не станет избегать ее

Власти КНДР не намерены первыми начинать войну, но и не будут ее избегать. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом вновь заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания.

«Мы не начнем войну, но и вовсе не собираемся ее избегать. (У нас) нет причин начинать войну, мы не будем делать этого в одностороннем порядке, но если ее перспектива возникнет перед нами, мы не станем стараться ее избежать», - цитирует его Центральное информационное агентство Кореи.

Ранее Ким Чен Ын заявил об этом и во время визита на предприятие оборонной отрасли. Он сказал, что КНДР не намерена «провоцировать крупные события (своей) подавляющей силой» «в одностороннем порядке» на Корейском полуострове, но и «не собирается избегать войны».

«Война приведет к тяжелому краху и концу Республики Корея. Соединенным Штатам будут нанесены невообразимые разрушения и поражение. Наши вооруженные силы уже готовы к этому», - сказал лидер КНДР.

По его словам, в случае войны на полуострове воинские части Корейской народной армии «покарают врагов», мобилизовав все средства, включая и ядерное оружие.