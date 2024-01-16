Евразийская экономическая комиссия и Куба обсудили совместные проекты

Правительство Кубы и представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на встрече, состоявшейся 15 января в Гаване, обсудили вопросы сотрудничества в сфере медицины, бизнеса и сельского хозяйства. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

По итогам переговоров подписан Протокол 3-го заседания совместной комиссии взаимодействия ЕАЭС и правительства Республики Куба. Как отметили участники встречи, документ посвящен программам «развития торгово-экономических отношений с акцентом на развитии экономической интеграции и сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кубой в области обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий, агропромышленности, предприятий делового профиля и других вопросов».

В декабре 2021 года стороны утвердили план совместной деятельности на 2021-2025 годы, который посвящен сотрудничеству в торгово-экономической и банковско-финансовой сферах, здравоохранении, фармацевтической промышленности, биотехнологиях и туризме.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в которую входят Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Молдова, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей.