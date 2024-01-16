Парламент Армении ратифицировал Протокол между Арменией и Австрией о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения

Национальное собрание Армении ратифицировало Протокол о применении Соглашения между Правительством Республики Армения и Федеральным правительством Австрии О реадмиссии между Республикой Армения и Европейским союзом лиц, проживающих без разрешения.

Как сообщает «Арменпресс», проект был принят 93 голосами.

Согласно проекту, одной из важнейших предпосылок содействия мобильности со странами-членами ЕС является надлежащая реализация Соглашения о реадмиссии РА-ЕС.

Представляя проект, заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян отметила, что он также подчеркнет готовность Армении принять обратно и обеспечить процессы реадмиссии для лиц, которые незаконно проживали в разных странах ЕС.

На данный момент уже вступили в силу Протоколы с 7 странами: Болгарией, Чехией, Германией, Францией, Эстонией и Польшей.