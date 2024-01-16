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Госдепартамент США осудил нападение Ирана на иракский Эрбиль

Госдепартамент США осудил нападение Ирана на иракский Эрбиль

Соединенные Штаты осудили ракетные атаки Ирана на иракский Эрбиль, совершенные 15 января, заявив, что это нарушает стабильность в Ираке. Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«США решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», - подчеркнул Мэтью Миллер.

Представитель госдепартамента добавил, что Вашингтон поддерживает правительство Ирака, также и правительство Иракского Курдистана.

Власти Эрбиля сообщили, что в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе погибли 4 человека, 6 получили ранения.

Как ранее передал «Арменпресс», КСИР сообщил, что нанес удар баллистическими ракетами по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» в Иракском Курдистане, объяснив это действиями против антитеррористических групп и сетей в регионе. КСИР дополнил, что нанес ракетные удары по «шпионским центрам сионистского режима, принадлежащих «Моссаду», а также собраний антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане».


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