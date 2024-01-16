Госдепартамент США осудил нападение Ирана на иракский Эрбиль

Соединенные Штаты осудили ракетные атаки Ирана на иракский Эрбиль, совершенные 15 января, заявив, что это нарушает стабильность в Ираке. Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«США решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», - подчеркнул Мэтью Миллер.

Представитель госдепартамента добавил, что Вашингтон поддерживает правительство Ирака, также и правительство Иракского Курдистана.

Власти Эрбиля сообщили, что в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе погибли 4 человека, 6 получили ранения.

Как ранее передал «Арменпресс», КСИР сообщил, что нанес удар баллистическими ракетами по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» в Иракском Курдистане, объяснив это действиями против антитеррористических групп и сетей в регионе. КСИР дополнил, что нанес ракетные удары по «шпионским центрам сионистского режима, принадлежащих «Моссаду», а также собраний антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане».