Председатель Антикоррупционного комитета РА принял делегацию Госдепа США по антикоррупционным вопросам

Председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян принял делегацию, возглавляемую Ричардом Нефью, координатором глобальных антикоррупционных вопросов Государственного департамента США. В состав делегации также: глава Глобальной координационной группы по борьбе с коррупцией Госдепартамента США Кристен Фресонк, заместитель посла США в Армении Чип Лейтинен и директор программы посольства США по борьбе с наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов (INL) Алексис Хафтвани.

Как передает «Арменпресс», Сасун Хачатрян представил основные направления и приоритеты деятельности комитета, коснулся достигнутых результатов в борьбе с коррупцией, отметив, что по сравнению с 2022 годом количество дел, рассмотренных в производстве комитета и направленных в суд с обвинительным заключением, в 2023 году увеличилось на 98,8%, число лиц, привлеченных к ответственности, - на 96,5%, что обусловлено повышением эффективности борьбы с коррупцией и ростом раскрытий.

Ричард Нефью, который председательствовал на 10-й сессии Конференции государств-членов Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, состоявшейся в декабре прошлого года в Атланте, поблагодарил председателя Комитета Сасуна Хачатряна за обеспечение серьезного и высокопоставленного представительства Армении на этой конференции. Он отметил, что уже сейчас должны быть предприняты действенные шаги по реализации резолюций, принятых в ходе конференции по борьбе с коррупцией. Ричард Нефью подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, учитывая, что коррупция сама по себе является общей проблемой международного уровня, для решения которой требуются совместная воля и усилия.

В ходе встречи также обсуждалась необходимость внедрения новейших информационных технологий и приобретения оборудования с большими техническими возможностями в целях повышения эффективности экспертизы. Американская сторона выразила готовность продолжать содействие наращиванию потенциала Антикоррупционного комитета и повышению профессиональных знаний его сотрудников в рамках Программы сотрудничества посольства США в области борьбы с наркотиками и правоохранительных органов (INL).