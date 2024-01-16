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Председатель Антикоррупционного комитета РА принял делегацию Госдепа США по антикоррупционным вопросам

Председатель Антикоррупционного комитета РА принял делегацию Госдепа США по антикоррупционным вопросам

Председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян принял делегацию, возглавляемую Ричардом Нефью, координатором глобальных антикоррупционных вопросов Государственного департамента США. В состав делегации также: глава Глобальной координационной группы по борьбе с коррупцией Госдепартамента США Кристен Фресонк, заместитель посла США в Армении Чип Лейтинен и директор программы посольства США по борьбе с наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов (INL) Алексис Хафтвани.

Как передает «Арменпресс», Сасун Хачатрян представил основные направления и приоритеты деятельности комитета, коснулся достигнутых результатов в борьбе с коррупцией, отметив, что по сравнению с 2022 годом количество дел, рассмотренных в производстве комитета и направленных в суд с обвинительным заключением, в 2023 году увеличилось на 98,8%, число лиц, привлеченных к ответственности, - на 96,5%, что обусловлено повышением эффективности борьбы с коррупцией и ростом раскрытий.

Ричард Нефью, который председательствовал на 10-й сессии Конференции государств-членов Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, состоявшейся в декабре прошлого года в Атланте, поблагодарил председателя Комитета Сасуна Хачатряна за обеспечение серьезного и высокопоставленного представительства Армении на этой конференции. Он отметил, что уже сейчас должны быть предприняты действенные шаги по реализации резолюций, принятых в ходе конференции по борьбе с коррупцией. Ричард Нефью подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, учитывая, что коррупция сама по себе является общей проблемой международного уровня, для решения которой требуются совместная воля и усилия.

В ходе встречи также обсуждалась необходимость внедрения новейших информационных технологий и приобретения оборудования с большими техническими возможностями в целях повышения эффективности экспертизы. Американская сторона выразила готовность продолжать содействие наращиванию потенциала Антикоррупционного комитета и повышению профессиональных знаний его сотрудников в рамках Программы сотрудничества посольства США в области борьбы с наркотиками и правоохранительных органов (INL).


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