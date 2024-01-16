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Парламент Армении ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов о научных степенях в странах ЕАЭС

Парламент Армении ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов о научных степенях в странах ЕАЭС

Национальное собрание Армении ратифицировало Соглашение О взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза.

Как передает «Арменпресс», проект ратификации был принят 95 голосами.

Соглашение было подписано 8 июня 2023 года.

Согласно проекту, целью соглашения является устранение исключений и ограничений в области трудовой миграции путем признания соответствия документов об ученых степенях.

Ратификацией соглашения будет урегулировано взаимное признание документов об ученых степенях с целью обеспечения доступа лиц, имеющих эти документы, к трудоустройству в государствах ЕАЭС, к осуществлению профессиональной деятельности в сфере трудовой миграции.


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