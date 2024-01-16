На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Спасательная служба МВД РА, дополнив, что в связи с дорожно-ремонтными работами участок автодороги М-6 Ванадзор-Алаверди на 38-40-м км будет закрыт для автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами до 15 февраля. Объездная дорога пройдет через город Ноемберян

Закрыты автодороги Арагацотнской области, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

Участок дороги от перекрестка Норавана до перекрестка Шинуайр закрыт для всех видов транспортных средств.

Перевал Варденяц, автодороги Ишханасар-Капан и Татев-Агван закрыты для грузовых автомобилей с прицепом.

Автодороги Сюникской области труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом, автодорога Берд-Чамбарак - для всех транспортных средств.

На перекрестке Арджиса - метель.

Согласно информации, поступившей из Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России в Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.