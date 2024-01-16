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Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 16 января.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент обсудит в первом чтении проекты законов О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О таможенном регулировании», О внесении изменений в Закон Республики Армения «О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения», О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «Об оплате государственных должностей и должностей государственной службы».

На обсуждение Национального собрания также будет представлен Протокол о ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Федеральным правительством Австрии О реадмиссии между Республикой Армения и Европейским союзом лиц, проживающих без разрешения, Проекты ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза и Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросам обеспечения лиц, подлежащих принудительному выселению, свидетельствами о возвращении.


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