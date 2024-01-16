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Перевал Варденяц и автодороги Сюникской области труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом

Перевал Варденяц и автодороги Сюникской области труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом

Спасательная служба сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

В связи с дорожно-ремонтными работами участок автодороги М-6 Ванадзор-Алаверди на 38-40-м км будет закрыт для автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами до 15 февраля. Объездная дорога пройдет через город Ноемберян.

Закрыты автодороги Арагацотнской области, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

Автодорога Татев-Агван закрыта для грузовых автомобилей с прицепом. Участок дороги от перекрестка Нораван до перекрестка Шинуайр закрыт для всех видов транспортных средств.

Перевал Варденяц и автодороги Сюникской области труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом, автодорога Берд-Чамбарак - для всех видов транспортных средств.

На автодороге Горис-Сисиан - метель.

В городе Арташат - туман.


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