Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении со ссылкой на информацию, поступившую из Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
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