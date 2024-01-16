Европейские индексы - 15-01-24

МОСКВА, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.49% и составил 16622.22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.72% и составил 7411.68 пункта, британский FTSE снизился на 0.39% и составил 7594.91 пункта, а российский RTSI вырос на 0.81% и составил 1145.27 пункта.