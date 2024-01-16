Цены на цветные металлы - 15-01-24

ЛОНДОН, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.83% и составила 2205.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.60% и составила 8340.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.50% и составила 2099.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 16350.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.61% и составила 24850.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.14% и составила 2556.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.