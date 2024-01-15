Главу Пентагона выписали из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин выписался из больницы, но продолжит некоторое время работать из дома, восстанавливаясь после операции и послеоперационных осложнений. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило военное ведомство.

Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, в том числе от Белого дома.

"Он был выписан домой для плановой физиотерапии и регулярных повторных обследований. Ожидается, что министр полностью выздоровеет", - сказано в пресс-релизе.

По рекомендации врачей Остин "некоторое время" будет выполнять свои обязанности дистанционно и имеет для этого полный доступ к защищенным линиям связи, добавили в Пентагоне.

Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.