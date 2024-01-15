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Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до шести

Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до шести

В мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку произошел взрыв. Число погибших при взрыве увеличилось до шести. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате инцидента.

"Согласно обновленной информации, в ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлечены тела шести человек", - отметили в пресс-службе ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.


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