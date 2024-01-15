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Стороны палестино-израильского конфликта должны избегать эскалации: глава МИД Индии

Стороны палестино-израильского конфликта должны избегать эскалации: глава МИД Индии

Все стороны палестино-израильского конфликта должны избегать эскалации и искать решения путем диалога. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции в Тегеране с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Что касается вопроса о Палестине, позвольте мне еще раз заявить о давней поддержке Индией решения о принципе двух государств, при котором палестинский народ сможет свободно жить в независимой стране в пределах безопасных границ", - сказал Джайшанкар. "Я подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны избегали провокационных действий и эскалации, способствуя продвижению к диалогу и дипломатии", - добавил он.

Глава индийского МИД напомнил, что в секторе Газа "существует очевидный гуманитарный кризис, который необходимо решить". Главной потребностью в текущий момент он назвал создание устойчивых гуманитарных коридоров. "Мы приветствуем усилия международного сообщества в этом направлении", - добавил он. 


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