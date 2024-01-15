Пентагон подтвердил, что хуситы попали ракетой в американский контейнеровоз

Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки нет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распространенном заявлении.

"Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл" (M/V Gibraltar Eagle)", - указано в опубликованном сообщении.

По данным командования, команда судна не сообщила о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.