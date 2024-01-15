Премьер-министр Пашинян принял координатора госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией

Премьер-министр Никол Пашинян принял координатора государственного департамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричарда Нефью.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества с администрацией США в борьбе с коррупцией и в развитии демократических институтов, а также продолжительности этого взаимодействия. Премьер-министр отметил, что антикоррупционная политика и продвижение повестки реформ являются приоритетом правительства Республики Армения, и исполнительная власть последовательно движется в направлении развития антикоррупционных механизмов и повышения эффективности институтов. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей реализации программ, активного сотрудничества, обмена опытома со странами-партнерами и наращивания потенциала.

Ричард Нефью отметил, что администрация США продолжит оказывать поддержку правительству Республики Армения в укреплении демократии, эффективном осуществлении реформ в сфере юстиции и в борьбе с коррупцией. По его словам, США высоко ценят шаги правительства Республики Армения в вышеуказанных направлениях. Ричард Нефью добавил, что в рамках визита в Ереван он провел эффективные дискуссии с армянскими коллегами с целью придать новый импульс дальнейшему сотрудничеству.

Были также затронуты вопросы, связанные с процессом цифровизации, а также реализацией совместных программ по другим направлениям.