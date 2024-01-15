Министр обороны Армении проследил за ходом огневого этапа процесса аттестации участников программы «Защитник Отечества»

Министр обороны Армении Сурен Папикян 15 января посетил один из военных полигонов, проследил за ходом огневого этапа процесса аттестации очередных участников программы «Защитник Отечества».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, председатель аттестационной комиссии представил министру результаты огневого этапа и подробности, касающиеся экзаменов, которые будут проведены в ближайшие дни.

Сурен Папикян дал поручения аттестационной комиссии с целью надлежащего проведения процесса, а бенефициарам программы пожелал успехов, подчеркнув важность успешной сдачи аттестационных экзаменов.