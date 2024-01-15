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Йемен продолжит атаковать израильские суда: глава МИД Ирана

Йемен продолжит атаковать израильские суда: глава МИД Ирана

Йемен продолжит совершать атаки на суда в Красном море, которые перевозят в Израиль продовольствие и топливо, до тех пор, пока в Газе не закончится геноцид населения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на пресс-конференции со своим индийским коллегой глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Высокопоставленные чиновники Йемена заверили нас, что они не будут нарушать морскую безопасность. Они же заявили нам, что, пока продолжается геноцид в войне в Газе, они будут блокировать израильские корабли или корабли, направляющиеся в Тель-Авив", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.


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