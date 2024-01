Подчеркиваем необходимость соблюдения прав всех людей: МИД Армении в годовщину армянских погромов в Баку

МИД Армении коснулся погромов армян в Баку, произошедших тридцать четыре года назад в эти дни. Как сообщает Арменпресс, в сообщении МИД в соцсети Х говорится.

«34 года назад в эти дни погромы армян в Баку стали кульминацией политики насильственного перемещения и этнической чистки армянского населения из Азербайджанской ССР. Сотни людей были убиты, искалечены и пропали без вести, полмиллиона стали беженцами.

Мы отдаем дань уважения памяти невинных жертв и подчеркиваем необходимость предотвращения такой политики и соблюдения прав всех людей».

34 years ago during these days pogroms against Armenians in Baku became culmination of policy of forcible displacement & ethnic cleansing of Armenian population from Azerbaijani SSR. Hundreds were murdered, mutilated & disappeared, half a million became refugees.



