В США упал небольшой самолет

Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал CBS News.

"Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", - указывает телеканал.

Согласно офису шерифа города Сан-Матео, информацию которого приводит телеканал, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости.

По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету.

Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.