Премьер-министр в образовательном комплексе “Мхитар Себастаци” присутствовал на защите исследовательских работ

Премьер-министр Никол Пашинян в образовательном комплексе “Мхитар Себастаци” присутствовал на защите исследовательских работ старшеклассников образовательного учреждения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, исследовательский проект учеников образовательного комплекса определяется государственным стандартом общего образования, учебным планом авторской образовательной программы. Защита исследовательских работ на 2023-2024 учебный год началась в январе 2024 года и продолжится до конца учебного года (одна группа в неделю, по мере готовности обучающихся).

Сегодня свою исследовательскую работу представила вторая группа учеников. Премьер-министр присутствовал на защите по приглашению одного из них, Давида Мурадяна, который учится в 10-м классе. Тема исследовательской работы Давида называется “Невербальная коммуникация в политике”. Затем свои исследовательские работы представили и другие ученики.

Премьер-министр поблагодарил и отметил, что подобные исследовательские работы интересны. По словам Никола Пашиняна, согласно новому стандарту общего образования осуществление исследовательских работ в школах как части образовательного процесса уже является обязательным условием.

“Сегодня мы убедились, что это правильное решение и нужно делать упор на исследовательском компоненте. Мы вообще считаем, и это важнейший сегмент наших реформ в сфере образования, что образование и наука тесно взаимосвязаны. То, что мы услышали и увидели, очень полезно. Прежде всего, почему мы заинтересованы в таких встречах и обсуждениях? Потому что мы постоянно говорим о том, что нам нужно следить за принятыми нами решениями и смотреть, как они выражаются, и, возможно, нужно будет улучшать и изменять их. В том числе и по этой причине мы заинтересованы в посещении таких мероприятий”, - сказал премьер-министр.