"Ремиграция" выбрана в Германии "антисловом 2023 года". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на жюри ежегодного конкурса.

"Это слово в [правоэкстремистском] "Движении идентичности" ("Identitaere Bewegung"), правых партиях и других правых и правоэкстремистских группах превратилось в эвфемизм требования принудительной высылки вплоть до массовых депортаций людей с миграционным прошлым", - обосновало жюри свой выбор.

"Антислово года" ежегодно выбирается с 1991 года. Его выбор изначально осуществляло Общество немецкого языка в Висбадене, однако затем было учреждено отдельное независимое жюри, которое объявляет слова, противоречащие принципам демократии, уважения человеческого достоинства либо дискриминирующие отдельные общественные группы. Акция призвана способствовать размышлениям о выборе слов и их использовании при повседневном общении.