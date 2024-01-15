Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-01-24

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 января, курс доллара США вырос на 0.14 драмa и составил 405.49 драм. Курс евро сократился на 0.53 драмa и составил 443.65 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 4.64 драм. Курс британского фунта сократился на 0.71 драмa и составил 516.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 354.61 драмa и составила 26799.11 драм. Цена серебра выросла на 0.43 драмa и составила 300.56 драм.