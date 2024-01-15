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Азиатские индексы выросли - 15-01-24

Азиатские индексы выросли - 15-01-24

ТОКИО, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.91% и составил 35901.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.22% и составил 2524.60 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.15% и составил 2886.29 пункта, а HANG SENG снизился на 0.17% и составил 16216.33 пункта.


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