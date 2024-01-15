За 11 месяцев 2023 года число жертв в результате ДТП увеличилось на 52 человека

Полиция считает рост количества дорожно-транспортных происшествий проблемным и планирует принять профилактические меры в этом направлении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Арам Ованнисян.

“За 11 месяцев 2023 года на территории Республики Армения зафиксировано 4368 ДТП, в результате которых погибли 362 человека и получили ранения 6200 человек. Число несчастных случаев увеличилось на 258, число жертв - на 52, число раненых - на 340”, - сказал Ованнисян.

По словам начальника полиции, рост количества ДТП связан еще и с тем, что Патрульная служба начала действовать на всей территории республики только в конце 2023 года.

“Мы ожидаем, что полное внедрение Патрульной полиции даст результаты. Отмечу, что для обеспечения долгосрочного и стабильного процесса предотвращения дорожно-транспортных происшествий принимаются различные системные и институциональные решения, особенно в направлении оснащения автомобильных дорог современными техническими средствами видеофиксации и оснащения этими системами опасных мест”, - сказал Ованнисян.

Начальник полиции также сообщил, что 2024 год объявлен полицией годом предотвращения незаконного оборота наркотиков, оружия и дорожно-транспортных происшествий с учетом проблем в этом направлении и степени их общественной опасности.