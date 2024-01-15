Армения всегда поддерживала принцип «одного Китая»: пресс-секретарь МИД РА

Армения всегда поддерживала принцип «одного Китая». Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении, отвечая на вопрос о позиции нашей страны относительно президентских выборов, состоявшихся на Тайване.

«Армения всегда поддерживала принцип «одного Китая». Мы подтверждаем нашу позицию в этом отношении», - сказала по этому поводу пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.