Армения всегда поддерживала принцип «одного Китая»: пресс-секретарь МИД РА
16:47, 15 Январь 2024
Армения всегда поддерживала принцип «одного Китая». Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении, отвечая на вопрос о позиции нашей страны относительно президентских выборов, состоявшихся на Тайване.
«Армения всегда поддерживала принцип «одного Китая». Мы подтверждаем нашу позицию в этом отношении», - сказала по этому поводу пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.
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