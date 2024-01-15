ООН запросила у доноров $4,2 миллиарда на оказание гуманитарной помощи украинцам

Организация Объединенных Наций обратилась к донорам с просьбой в 2024 году предоставить гуманитарную помощь на сумму $4,2 миллиарда пострадавшим, украинским беженцам и принимающим их в Украине общинам. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УВКБ ООН) и Управления Верховного комиссара по делам беженцев (ВКБ).

В целом речь идет об оказании помощи «около 10,8 млн человек в Украине и регионе».

В ООН уточнили, что реагирование на гуманитарные нужды внутри Украины координирует Украинская армия, а на реализацию соответствующей программы помощи 8,5 млн человек в этом году потребуется $3,1 млрд . УВКБ ООН координирует оказание помощи 2,3 миллионам украинских беженцев в регионе. В 2024 году на эти цели планируется выделить $ 1,1 миллиарда.

Согласно оценке ООН, сейчас более 14,6 млн жителей Украины, или 40% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России. Около 6,3 млн человек покинули страну и находятся в статусе беженцев, преимущественно в Европе. При этом «лишь от 40% до 60% беженцев трудоустроены, часто на работах, требующих более низкой квалификации, и многие остаются уязвимыми, не имея достаточно средств к существованию».