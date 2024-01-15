Время в Ереване: 11:07,   21 Январь 2024

В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится

В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится

Днем 15 января и с 16 по 20 января в Ереване осадков  не ожидается.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что температура воздуха днем 15, 16 и 17 января постепенно повысится на 6-10 градусов, в Лори, Тавуше и Сюнике - на 12-16 градусов.

Днем 15 января, с 16 по 20 января в областях осадков  не будет.

15 января ветер западный, с порывами до  2-5 м/с, 16 января в некоторых местах ожидается усиление ветра до скорости 15-18 м/с.


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