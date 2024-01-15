Обмен предложениями по проекту мирного договора с Азербайджаном продолжается: председатель Парламента Армении

В проекте мирного договора с Азербайджаном нет пункта, предусматривающего действия только одной стороны, все касаются как Армении, так и Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Парламенте заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

Касаясь недавней риторики президента Азербайджана Ильхама Алиева и реакции на нее армянской стороны, Симонян заявил, что ничего особенного не произошло, обмен предложениями по проекту мирного договора продолжается.

Однако Ален Симонян заметил, что риторика президента Азербайджана зачастую выходит за рамки логики переговоров.

Касаясь возможного мирного договора, он заявил, что все пункты касаются обеих сторон. «В проекте соглашения нет ничего, что касалось бы только одной стороны. Например, когда мы говорим о выводе войск, мы говорим о зеркальном выводе. Все тезисы касаются как Азербайджана, так и Армении», - сказал он.

Отвечая на заявления Азербайджана о так называемом «Зангезурском коридоре», спикер НС подтвердил, что проекта соглашения по коридору нет, и не может быть.