Мы развиваем нашу Армию, в случае необходимости будем защищаться до конца: председатель Национального собрания Армении

Армения не имеет территориальных претензий к какой-либо стране, однако развивает свою Армию, и в случае необходимости будет защищаться до конца.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в беседе с журналистами в Парламенте, коснувшись вопроса о возможной войне на фоне недавних заявлений Азербайджана о территориальных претензиях.

«Есть ли какие-либо признаки того, что РА думает, что мир будет во всех случаях ? Разумеется, нет. У нас есть Армия, мы развиваем Армию, если понадобится, будем защищаться до конца. Но мы не собираемся нападать ни на одну страну и не имеем никаких территориальных претензий ни к какой либо стране», - подчеркнул Симонян.