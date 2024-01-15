« «Перекресток мира»: призыв Армении к сотрудничеству в развивающемся мире»: статья президента РА на сайте ВЭФ

Президент Армении Ваагн Хачатурян опубликовал на сайте Всемирного экономического форума в Давосе статью под названием «Перекресток мира: призыв Армении к глобальному сотрудничеству в развивающемся мире».

Как передает «Арменпресс», в статье президент Армении представил стратегические инициативы Армении, в том числе и проект «Перекресток мира», который «подчеркивает важность понимания цены кризисов, способствует построению мира путем доверия, а также рассматривает насколько реальная демократия и технологические инновации могут быть преобразующими, взаимно защищать и поощрять друг друга».

«В контексте сегодняшних сложных геополитических изменений и глобального фрагментированного политического ландшафта Армения видит мир, укрепленный глобальным сотрудничеством в рамках обновленной и эффективной многосторонности», - пишет Ваагн Хачатурян, отмечая, что Армения, пройдя через исторические бури, стала сильнее, адаптировалась к реальности и научилась выживать.

Он пишет, что проект «Перекресток мира» подчеркивает важность экономического сотрудничества и общих ценностей в новом мировом порядке.

«Армения своей квалифицированной рабочей силой и приверженностью устойчивому развитию имеет хорошие возможности для того, чтобы играть важную роль в развивающемся экономическом ландшафте», - пишет Хачатурян, добавляя, что Армения активно стремится к торговле, к инвестициям и сотрудничеству с другими странами мира.

Президент Армении придает важность свободе, демократическим институтам и инновациям как важным инструментам для противостояния глобальным вызовам и преодоления геополитических изменений.

«Демократия, которая подчеркивает инклюзивность и коллективное принятие решений, обеспечивает основу для объединения наций. Технологические инновации при ответственном применении обладают потенциалом, позволяющим отдельным лицам и нациям преодолевать вызовы и способствовать позитивным изменениям. Армения привержена сохранению демократических ценностей и использованию инновационных рычагов в качестве инструментов позитивных изменений», - отмечает Хачатурян.

Президент Армении также отмечает, что Армения привержена делу построения прочного мира.

«В XXI веке мир борется с кризисами - от эпидемий до экологических проблем, и понимание цены кризиса не является чисто экономическим. Во времена нынешних многочисленных кризисов и в свете беспрецедентной взаимозависимости и развивающихся изменений в мировом порядке кризис одной нации становится вызовом для всех», - пишет Хачатурян, подчеркивая, что для преодоления этих вызовов огромное значение имеет построение мира на основе доверия.

«Недавний конфликт на Южном Кавказе и насильственное перемещение людей служат ярким напоминанием о том, какое влияние геополитические изменения могут оказать на мирное население», - добавляет президент Армении.

Он подчеркивает, что Армения привержена превращению последствий кризиса в возможность для построения прочного мира и продвижения регионального сотрудничества.

«Проект «Перекресток мира», инициированный правительством Армении, уделяет большое внимание построению взаимного доверия как основы мира. Активно взаимодействуя с соседями и международными партнерами, Армения стремится восстановить новое сотрудничество в регионе и способствовать взаимопониманию между странами. Посредством дипломатических инициатив, диалога и культурного обмена мы стремимся преодолеть разногласия и создать среду, в которой страны смогут работать вместе для решения глобальных проблем», - говорится в статье.

Далее Ваагн Хачатурян чуть конкретизирует цели проекта «Перекресток мира», а именно превратить регион в центр политического диалога, культурного обмена и международного сотрудничества. Он сравнивает совместное противостояние нынешним глобальным вызовам с Ноевым ковчегом, отмечая, что Армения своим наследием устойчивости и надежды «соответствует духу Ноева ковчега, символизируя современный Ковчег для человечества».

««Проект «Перекресток мира», вдохновленный нашей приверженностью миру и партнерству, отражает видение Армении более взаимосвязанного мира, в котором нации объединяются против глобальных вызовов. Так давайте начнем это коллективное путешествие в духе Ноева ковчега»:, - заключил президент Армении.

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