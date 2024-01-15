Президент Армении в Швейцарии встретился с представителями местной армянской общины

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках своего визита в Швейцарию провел рабочий обед с рядом представителей армянской общины Цюриха.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента РА, Ваагн Хачатурян предствил собравшимся основные принципы и отправные точки внутренней и внешней политики Армении, общие реалии.

Президент Хачатурян коснулся развития событий в регионе Южного Кавказа, текущей ситуации в отношениях с соседними странами. В этом контексте президент представил подходы и позиции Армении относительно перспектив достижения стабильного и прочного мира в регионе, формирования атмосферы взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества с соседями и партнерами.

В ходе встречи Ваагн Хачатурян в непринужденной обстановке пообщался с представителями общины и ответил на интересующие их вопросы.

Президент республики представил и развитие экономики Армении, шаги, предпринимаемые властями и правительством в направлении повышения обороноспособности страны, реализации демократических реформ.

Он коснулся мер и программ правительства Армении в направлении решения социальных и гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Отвечая на вопросы аудитории, он отметил основные направления и принципы, принятые властями Армении, для достижения полного решения проблем вынужденных переселенцев.

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян с 15 по 18 января с рабочим визитом находится в Швейцарской Конфедерации для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.