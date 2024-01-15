Президент Армении примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян с 15 по 18 января с рабочим визитом находится в Швейцарской Конфедерации для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента РА, в рамках форума планируются встречи президента республики с представителями высшего руководства ряда стран-партнеров.