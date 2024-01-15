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Число погибших в Газе превысило 24 000

Число погибших в Газе превысило 24 000

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 24 000. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Al Jazeera.

10 400 погибших - дети, то есть около 1% детского населения анклава.

Число раненых возросло, по меньшей мере, до 61 000. 8 000 человек пропали без вести. Предположительно, они остались в руинах разрушенных зданий.

В результате вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября в Израиле погибло 1 200 человек, около 240 были взяты в плен. 105 заложников во время семидневного гуманитарного перемирия были обменены почти на 240 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.


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