Бернардо Аревало с опозданием в несколько часов вступил на должность президента Гватемалы

Избранный президент Гватемалы Бернардо Аревало вступил в должность главы государства в ночь на 15 января. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Новый глава государства принес присягу на заседании конгресса Республики (однопалатного парламента). На церемонии инаугурации присутствовали король Испании Филипп VI, лидеры нескольких латиноамериканских стран и официальные представители США и ЕС.

Церемония инаугурации, которая должна была начаться в 16:00 14 января, началась с опозданием на несколько часов из-за отсутствия в зале заседаний многочисленных оппозиционных парламентариев. Аревало заявил, что его оппоненты намеренно откладывают церемонию, вместо того чтобы уважать выбор граждан. На улицах столицы Гватемалы сторонники Аревало требовали начала церемонии и скандировали лозунги против Генеральной прокуратуры, руководство которой препятствовало утверждению результатов голосования.

В декабре 2023 года Генеральная прокуратура пригрозила лишить неприкосновенности Аревало, победившего на выборах в августе, в связи с расследованием в отношении его партии «Семя». Прокуратура признала результаты выборов недействительными, сославшись на якобы имевшие место нарушения. Верховный избирательный суд подтвердил законность результатов голосования и исключил возможность проведения новых выборов без решения Конституционного суда Гватемалы.

На президентских выборах 2023 года Бернардо Аревало баллотировался от движения «Семя». Он одержал победу во втором туре, который состоялся 20 августа 2023 году, набрав 58% голосов. Его основная соперница Сандра Торрес из центристской партии «Национальный союз надежды» набрала 37% голосов.