Авторитетное в сфере международного арбитража издание GAR осветило деятельность AMCA Армении

GAR (Global Arbitration Review), самый авторитетный и ведущий журнал в сфере международного арбитража, в своем очередном выпуске осветит деятельность и разработки Армянского центра арбитража и примирения (AMCA).

Журнал рассказал о принятии Арбитражного регламента AMCA, которое произошло всего через несколько месяцев после открытия центра 27 ноября 2023 года. В статье говорится, что правила АМКА были разработаны при содействии Арбитражного совета Центра, функции которого аналогичны Арбитражному суду Международной торговой палаты. Независимый арбитр, председатель Арбитражного совета Армянского центра арбитража и примирения Грант Ханессян заявил в беседе с GAR:

«Армения твердо привержена верховенству закона, как на местном, так и на международном уровне, и с созданием Центра Армения уже имеет современный арбитражный и примирительный центр и правила, которые будут способствовать эффективному разрешению коммерческих и инвестиционных споров. Я горжусь тем, что являюсь частью этой программы».

В составе Арбитражного совета АМКА такие специалисты, как: Рафик Григорян (компания «Sigma Law»), Андреа Карлеварис (компания «BonelliErede»), Ара Хзмалян (компания «Adwise»), Аида Аванесян (Ассоциация арбитров Армении), Артем Гегамян ( ««Tabia Legal Solution»), Галина Зукова (компания «Zukova Legal»), Айк Купелянц, юрист, получивший квалификацию в Англии и Уэльсе, Айк Ованнисян (компания «HAP») и Томас Шнайдер, руководитель отдела международного арбитража компании Charles Russel Speechlys.

Статья Global Arbitration Review резюмируется цитатами директора AMCA Татевик Матынян и заместителя директора Лилит Петросян. «Арбитражные правила отражают передовую международную практику и позволяют Армении стать предпочтительным местом арбитража, где споры разрешаются быстро, эффективно и специализированно».

Версии Арбитражного регламента на английском и армянском языке доступны на официальном сайте AMCA.