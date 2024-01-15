Болгария готовит инфраструктуру для размещения около 5000 военнослужащих НАТО

На территории Болгарии будут построены инфраструктурные объекты для размещения около 5000 военнослужащих НАТО. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью телеканалу BTV сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

«Во время моего визита в США обсуждали возможности обеспечения необходимой инфраструктуры для размещения многонациональной боевой группы НАТО на нашей территории. США готовы помочь использовать для финансирования ее строительства различные международные фонды. Есть план, чтобы численность боевой группы НАТО на восточном фланге НАТО выросла до уровня бригады - до около 5 тыс. военнослужащих. В настоящий момент нет четкого графика проведения работы, но мы готовы своевременно обеспечить все необходимое», - ТАСС приводит выдержку из интервью.

Тагарев пояснил, что необходимая инфраструктура будет содержать не только места дислокации союзников, но и многие другие объекты.

«Инфраструктура означает дороги и железнодорожные линии, которые способны обеспечить быстрое развертывание войск союзников на нашей территории. Означает трубопроводы и склады для топлива. Означает и места для размещения военнослужащих. Работаем по всем этим вопросам, но не все из них находятся в компетенции Минобороны», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что военный городок, который будет построен в Болгарии для размещения многонациональной боевой группы НАТО, обойдется более чем в 100 миллионов левов (более 50 млн €), а военная база должна быть готова к 2025 году.