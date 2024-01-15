На данном этапе Армении необходимо сохранять поведение Азербайджана максимально управляемым: аналитик

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, содержащие территориальные претензии в отношении Армении, определенным образом повлияют на армяно-азербайджанский переговорный процесс.

Как передает «Арменпресс», такую ​​точку зрения высказал эксперт по региональным вопросам Армен Петросян.

«Армении на данном этапе необходимо, чтобы поведение Азербайджана было максимально управляемым, а Азербайджан, в свою очередь, будет стремиться, особенно в контактах с международным сообществом, иметь пространство для маневрирования в случае возникновения у него проблем, особенно в контактах с международным сообществом», - сказал аналитик.

По мнению Петросяна, совершенно очевидно, что акцентом и основным фокусом последнего интервью президента Азербайджана является запланированный в Азербайджане общенациональный избирательный процесс. Согласно этому, идеологической основой выступления Алиева являются положения, зафиксированные нынешним режимом на протяжении последних десятилетий и обусловленные проблемой Нагорного Карабаха и конфликтом с Арменией.

«Президенту Азербайджана нужно было посредством текстовых политических заявлений, а также в пропагандистских целях капитализировать весь пакет достижений, зафиксированных за весь период его правления. Ранее Алиев заявил, почему он идет на внеочередные выборы, следовательно, его слова определенно замаскированы предвыборными настроениями. Президент Азербайджана хочет подвести итоги предыдущего этапа правления и начать новый период, хотя и пока он не говорит о планах, связанных с этим, однако они, очевидно, будут касаться повторного самоутверждения в отношениях с Арменией и усиления влияния Азербайджана на Южном Кавказе», - заметил Петросян.

Он не исключил в обозримом будущем новых проявлений предметизации Азербайджаном идеологии армянофобии, которая десятилетиями насаждалась среди азербайджанцев.

«Я никогда не думал, что вопрос так называемого «Зангезурского коридора» снят с повестки Азербайджана. Заявление Алиева в конце прошлого года, было основано на анализе и обобщении договоренностей, достигнутых в тот же период. То есть, если дорога будет действовать по тем принципам, о которых всегда заявляет армянская сторона, то Азербайджану такой коридор не будет интересен. Он хочет большего, то есть перспектива открытия дороги, и использования ее возможностей может быть реализована исключительно по логике коридора, что неприемлемо для армянской стороны», - сказал аналитик.

Петросян не считает, что на данном этапе могут быть зафиксированы серьезные реалии в направлении согласования содержания текста мирного договора, поскольку Азербайджан на данном этапе просто не хочет подписывать договор. Основной причиной является глобальная геополитическая ситуация, которая позволяет Азербайджану постоянно выдвигать свои требования к Армении, даже отказываясь от некоторых предварительных договоренностей.

Председатель Исследовательского центра политики безопасности Арег Кочинян, в свою очередь, отметил, что, хотя заявления президента Азербайджана, которые явно содержат территориальные претензии, вызывают большую озабоченность, тем не менее, они не являются причиной считать, что армяно-азербайджанские переговоры зашли в тупик.

«Я вижу определенный прогресс в вопросе так называемого «Зангезурского коридора». Если раньше Алиев угрожал Армении, что получит этот коридор путем силового урегулирования, то сейчас он всего лишь заявляет, что в противном случае Азербайджан также не откроет свою государственную границу перед Арменией. Это прогресс, но недостаточная основа», - сказал аналитик, добавив, что в рамках предвыборной кампании на предстоящих президентских выборах в Азербайджане Алиев сделает много подобных заявлений, чтобы завоевать голоса избирателей, то есть его резкие заявления адресованы внутренней аудитории.

Манвел Маргарян