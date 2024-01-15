Армения ни в коем случае не может поступиться своим суверенитетом: отклики Еревана на заявления Алиева

Республика Армения делала и делает все возможное, чтобы иметь открытые границы, сохраняя при этом свой суверенитет.

Как передает «Арменпресс», это в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил депутат от фракции «Гражданский договор» Вагаршак Акопян, касаясь заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дорога, соединяющая восточные районы Азербайджана с Нахиджеваном через территорию Армении, должна действовать без таможенного и паспортного контроля.

«Республика Армения ни в коем случае не может поступиться своим суверенитетом. Армения делала и делает все, чтобы иметь открытые границы, сохраняя и суверенитет. Мы идем в этом направлении, для нас это сверхзадача», - отметил депутат.

Комментируя заявление президента Азербайджана, что Азербайджан не намерен выводить свои войска с суверенных территорий Армении, которые были оккупированы после 44-дневной войны 2020 года, Акопян отметил, что на протяжении многих лет он был свидетелем подобной риторики президента Азербайджана.

«Но мирная повестка дня, которая была провозглашена политическими властями Армении, должна неуклонно и логичными шагами продвигаться вперед. На этом пути у нас может возникнуть множество трудностей, нас попытаются спровоцировать, нас попытаются отстранить от мирной повестки, но это наш приоритет в политическом плане», - сказал депутат.

По его словам, власти Армении сделают все, чтобы мирная повестка дня стала реальностью.

В то же время депутат заметил, что это невозможно делать в одностороннем порядке.

Мирная повестка - это та повестка дня, которую требуют государственные интересы Армении. Депутат заверил, что власти не предпримут никаких шагов против государственных интересов страны.

«Наше желание - территорию Армении в 29 800 квадратных километров сделать безопасной. И мы должны довести эти шаги до их завершения, потому что только на таком этапе у Армении может быть то будущее, о котором мы мечтаем и прогнозируем», - завил Акопян.