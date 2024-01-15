США сбили ракету, выпущенную по американскому эсминцу в Красном море

Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эсминцу ВМС США из района Йемена, контролируемого хуситами. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Центрального командования ВС США (CENTCOM).

«14 января примерно в 16:45 (время Саны) противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по эсминцу Laboon (DDG58), действовавшему в южной части Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды», - говорится в сообщении.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

12 января США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене, в ответ на продолжающиеся нападения на корабли в Красном море. Удары были нанесены при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. Командование ВВС США заявило, что по 16 объектам хуситов в Йемене было нанесено более 60 ударов.

Центральное командование ВС США тогда сообщило, что 13 января была совершена новая атака на радиолокационную станцию.

Позже заместитель руководителя пресс-службы хуситов Насреддин Амер заявил, что удар США не привел к каким-либо результатам, пострадавших, материальных и человеческих потерь нет.